鑀龍左手小指骨裂 至少休2個月葉總坦言難抉擇

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（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職味全龍洋投鑀龍14日登板時被強襲球打到手，造成左手指骨裂，龍隊教頭葉君璋今天表示，鑀龍傷勢至少要2個月才能恢復，屆時回歸的時間點是尷尬的8月，坦言難抉擇。

味全龍隊洋投鑀龍（Aaron Leasher）在14日中繼登板對中信兄弟時，8局上被岳政華擊出的強襲球擊中左手小指、退場休息。龍隊總教練葉君璋今天表示，鑀龍的傷勢為骨裂，回到球場大概要等到8月份，「目前就是固定（小指），不用動手術。」

葉君璋說，以台灣的洋投制度與現況，鑀龍今年可能回到中職場上機率不高，因為8月適逢「洋將831」大限。不過葉君璋也強調：「當然也是有考慮再觀察，因為是小指，如果他可以提早練習、傳接球，骨頭好了就可以比賽，但萬一不能投球就要再加，2個月又過去了。」

鑀龍突然因強襲球受傷，葉君璋坦言，就目前台灣的規定，「就是只能馬上換人、今年（鑀龍）就沒了，如果沒有換就少了一個投手，對我們來說比較難抉擇的。」

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目前龍隊二軍還有1名洋投荷雷拉（Jasier Herrera），葉君璋說：「考慮讓荷雷拉隨隊，如果沒辦法那麼快，就先用荷雷拉。」

龍隊昨天將鑀龍、張祐銘、陳思仲下放二軍，今天則是拉張景淯、拿莫．伊漾、冉承霖上一軍。（編輯：龍柏安）1140516