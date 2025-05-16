加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

悍將新洋投布坎南牛棚練投 透露比較喜歡濕熱

2025/5/16 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職富邦悍將新洋投布坎南今天首度進牛棚練投，下星期將去二軍實戰比賽，布坎南表示，感覺一下投手丘、捕手搭配，身體狀況很好，也提到自己比起乾熱，更喜歡台灣濕熱天氣。

悍將新洋投布坎南（David Buchanan）在14日抵達台灣，當天他在新莊棒球場簡單傳接球熱身，今天則是進牛棚練投。悍將總教練陳金鋒表示，布坎南今天只要是輕輕丟，下星期會去二軍比賽，「投球不會有限制，讓他看自己的感覺、自己決定。」

陳金鋒也指出，布坎南是有很多經驗的投手，而且來台灣前一直在美職小聯盟3A比賽，上一軍日程會等下星期二軍投完之後，再看狀況決定。

布坎南則表示，今天丟牛棚身體狀況感覺很好，「上去感受投手丘、捕手之間搭配，找回手感。」布坎南也提到，自己差不多都準備好了，「到一軍前會把自己調整好，面對接下來的比賽。」布坎南下星期將先去二軍投球，他指出，希望至少投到5局，當作普通比賽，調整到最好。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣濕熱的天氣往往對洋將是最大考驗，不過布坎南表示，「我滿喜歡這邊天氣，寧願濕一點、多流一點汗，也不喜歡乾熱的感覺。」至於中華職棒用球，布坎南提到，這裡的用球縫線比較大一點，「可能會影響到變化球，但這不是太大問題，會慢慢習慣。」

此外，手肘韌帶撕裂傷的洋投銳歐（Rio Gomez）部分，陳金鋒表示，「他那個（傷勢）不是那麼簡單，投手韌帶撕裂比較麻煩，我只知道他現在沒辦法丟，需要醫生評估，那個傷勢1、2個月不可能。」（編輯：林恕暉）1140516

#小聯盟
#中華職棒
#中職
#富邦悍將
#陳金鋒
布坎南
富邦悍將新洋投布坎南抵台 笑談再與南珉貞同隊悍將簽下洋投布坎南 網羅日籍投手鈴木駿輔
陳金鋒
悍將艱難時刻李東洺先發好投 助隊勝雄鷹止6連敗終結者曾峻岳登板時機不變 鋒總點牛棚2人貢獻度
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鑀龍左手小指骨裂 至少休2個月葉總坦言難抉擇
108
更多編輯台推薦新聞：