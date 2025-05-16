新竹海淡廠有望2027年完工 卓榮泰：確保供水無虞

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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）行政院長卓榮泰今天出席新竹海水淡化廠開工儀式表示，這是台灣本島首座國際級大型海淡設施，有望在2027年完工後，每天可供10萬噸水，確保遇旱也能供水無虞。

新竹海水淡化廠今天舉辦開工儀式，卓榮泰出席致詞表示，台灣去年受到極端氣候影響，造成嚴重的民生、產業及農業損失，行政院推動系統性治水，以防災減災，也開發充裕、乾淨且安全的水資源。

他說，新建水庫相形困難，政府近年積極從伏流水、再生水及海水淡化等面向開發新水源，而此座新竹海水淡化廠是台灣本島首座國際級大型設施。

卓榮泰表示，盼廠區於2027年完工後，每天可提供10萬噸水，有助穩定寶二、寶山水庫調度，即使再遭遇旱災，也能確保供水無虞。

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卓榮泰指出，海水淡化過程繁複，每度成本約30多元、成本是一般用水的3倍，希望在開發水源同時，各界也要更珍惜水資源。

依據新竹海水淡化廠資料指出，因新竹地區自有水源不足，枯水期間公共用水常需仰賴桃園石門水庫及苗栗永和山水庫支援，為應未來發展與用水成長需求，行政院於112年4月27日核定新竹海水淡化工廠工程計畫，興建每天產水10萬噸的海水淡化廠，以強化新竹地區供水韌性。（編輯：林恕暉）1140516