核三2號機17日解聯停機 核安會現場視察確認安全

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（中央社記者曾智怡台北16日電）核三廠2號機運轉執照明天屆期，台電當日下午會開始將機組降載、解聯至停止運轉，並於隔天起進入除役期間。核安會表示，屆時將進行現場視察，確認該機組由運轉狀態至停機除役的轉換作業符合安全要求。

核三廠1號機已於113年7月28日進入除役期間，2號機亦將於114年5月17日解聯、停止運轉，隔天正式進入除役期間。

核安會已於112年4月24日審查通過核三廠除役計畫，待台電公司提出環境部認可的環境影響評估相關資料，經核安會確認符合核管法第23條規定後，即會依法核發核三廠除役許可。

核安會表示，目前台電正辦理核三廠除役計畫環評相關作業，並於近日來函說明核三廠仍將依除役計畫規劃，自114年5月18日起25年內完成除役作業。核安會已要求台電公司盡速依規定取得及檢送相關資料，以辦理核三廠除役許可核發作業。

核安會指出，台電在未取得核三廠除役許可前，仍應依核三廠除役計畫推動除役相關準備工作，如廠址歷史評估報告更新、輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施興建規劃等，以順遂未來取得除役許可後的除役拆除作業。

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核三廠2號機停機後，即會依1號機作法將反應爐內核子燃料移至用過燃料池暫存。

核安會表示，已參照國際間除役核電廠的管制作法及核一、二廠除役期間的管制要求，進行核安、輻安、保安、核子保防、放射性廢棄物管理等管制，規劃查證核子燃料從爐心移至用過燃料池的移出作業，並要求核三廠就用過核子燃料安全相關系統設備（含用過燃料池）落實維護測試作業。（編輯：潘羿菁）1140516