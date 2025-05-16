中鼎：新竹海水淡化廠2028年試營運 日產水量10萬噸

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（中央社記者潘智義台北16日電）統包工程承攬商中鼎集團今天宣布承攬「新竹海水淡化廠興建及操作維護」案，預定2027年完工、2028年完成試營運後，日產水量可高達10萬噸，為民生及高科技產業發展注入穩定活水。

「新竹海水淡化廠興建及操作維護」案今天舉行開工動土典禮，為全台首座大規模產水的公共工程海淡廠，中鼎強調，新竹海水淡化廠案以「綠色工程」專業，導入多項國際領先的海淡技術並優化製程，預計可達成節電17%、溫室氣體減排16%等多重效益。

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中鼎表示，新竹海水淡化廠興建及操作維護案鄰近新竹南寮漁港，是政府規劃於全台興建8座萬噸級海淡廠中，優先推動的重大工程，由中鼎攜手旗下信鼎公司，結合法商蘇伊士（SUEZ）及宏華營造共同承攬；工程範圍涵蓋設計、採購、建造、專案管理，及15年的操作維護。

中鼎說明，新竹海水淡化廠興建及操作維護案所產製的高品質淡化水，將與自來水系統聯合運用，透過多元水源開發，大幅提升新竹地區面對氣候變遷的供水韌性。（編輯：張均懋）1140516