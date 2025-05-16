加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

中鼎：新竹海水淡化廠2028年試營運 日產水量10萬噸

2025/5/16 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）統包工程承攬商中鼎集團今天宣布承攬「新竹海水淡化廠興建及操作維護」案，預定2027年完工、2028年完成試營運後，日產水量可高達10萬噸，為民生及高科技產業發展注入穩定活水。

「新竹海水淡化廠興建及操作維護」案今天舉行開工動土典禮，為全台首座大規模產水的公共工程海淡廠，中鼎強調，新竹海水淡化廠案以「綠色工程」專業，導入多項國際領先的海淡技術並優化製程，預計可達成節電17%、溫室氣體減排16%等多重效益。

google news透過 Google News追蹤中央社

中鼎表示，新竹海水淡化廠興建及操作維護案鄰近新竹南寮漁港，是政府規劃於全台興建8座萬噸級海淡廠中，優先推動的重大工程，由中鼎攜手旗下信鼎公司，結合法商蘇伊士（SUEZ）及宏華營造共同承攬；工程範圍涵蓋設計、採購、建造、專案管理，及15年的操作維護。

中鼎說明，新竹海水淡化廠興建及操作維護案所產製的高品質淡化水，將與自來水系統聯合運用，透過多元水源開發，大幅提升新竹地區面對氣候變遷的供水韌性。（編輯：張均懋）1140516

#中鼎
#新竹
#南寮
#供水
中鼎
台積電ADR小漲 法人：台股可能持續震盪整理中鼎攜手日商拿下洲際LNG儲槽統包案 總價達266億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：