台東台北往返增3列次EMU3000型自強號 4/26上路

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民進黨立委劉櫂豪（前）爭取台鐵局增加台東地區運能，新增台東往返台北3列次EMU3000型自強號列車，4月26日起開始營運；劉櫂豪表示，他也再度要求台鐵局盡快改善EMU3000座椅舒適度不足的問題。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）立委劉櫂豪爭取台鐵局增加台東地區運能，新增台東往返台北3列次EMU3000型自強號列車，4月26日起開始營運；劉櫂豪同時要求台鐵儘快改善列車座椅舒適度不足問題。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，台鐵局採購新型城際車輛EMU3000型，共計50組（12輛1組）、600輛，劉櫂豪爭取優先投入台東營運，並於2021年12月26日台東首航正式投入營運。

由於新車陸續逐年交車，台鐵局規劃先以替代柴聯自強號等老舊車種為主，後續再陸續檢討新增車次，提升運能，因此劉櫂豪特別爭取台鐵局規劃提升台東運能，增加台東-台北423車次，台北-台東428、442車次，並替代台東-台北407車次柴聯車改以EMU3000型新車，藉以提升台東整體運能，促進服務品質，台鐵局公告從4月26日起開始營運。

劉櫂豪說明，新增車次台東-台北423車次，每日下午1時20分從台東站出發，下午5時50分抵達台北站；台北-台東428車次，每日下午2時台北站出發，傍晚6時30分抵達台東站；442車次，每日下午5時9分台北站出發，晚上9時33分抵達台東站。

而台東-台北407車次從柴聯車調整為EMU3000型後，時刻調整為上午6時45分台東站出發，上午11時15分抵達台北站，縮短行車時間，相關停靠車站的資訊，以台鐵局網頁公告為主。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，他今天也再度要求台鐵局儘快改善EMU3000座椅舒適度不足問題。（編輯：陳仁華）1120330