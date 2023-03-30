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高雄水情黃轉橙 台水公司抗旱調度多元水源

2023/3/30 15:43
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）南部水情嚴峻，高雄水情燈號今天由黃轉橙，台水公司七區處長邱憲龍表示，台水將透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等聯合水源調度，也呼籲業者一起節水抗旱。

台灣自來水公司第七區管理處今天在臨海工業區舉辦座談會，宣導節約用水並說明高雄地區水情。

第七區管理處發布新聞稿表示，南台灣已超過600天沒有大雨，高屏溪川流量低於民國110年枯旱時期；為確保穩定供水，2月起已啟動抗旱水井，也從3月8日起實施夜間減壓供水，產業用水部分則開放小港區沿海路3處消防栓供產業以水車載水使用。

第七區管理處指出，高雄水情燈號今天轉為減量供水「橙燈」，七區處持續監控供水監測平台，努力調配供水，因應今年上半年水情吃緊的考驗。

邱憲龍表示，橙燈主要節水措施是每月用水超過1000度大用水戶的非工業與工業用水戶減供10%，但醫療或其他特殊性質不在此限；另游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需的用水，也減供10%。

邱憲龍表示，七區處將透過如地面水、伏流水、地下水及湖庫水等聯合水源調度，在期待梅雨到來的同時，希望各業者配合節水措施，提升廢水再利用率及使用節水設備，攜手共度枯水期。

根據市府統計，高雄調整為橙燈的減量供水後，預估可再節水5萬噸，每天用水量約降至136萬噸。（編輯：陳仁華）1120330

#邱憲龍
#高雄市
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