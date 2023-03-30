正視道安問題 國民黨團籲行政院召開跨部會會報

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（中央社記者范正祥台北30日電）道安問題備受關注，國民黨立法院黨團今天呼籲，全方位擬定改善方案，建議落實交通安全通報機制、每週召開部長級全國記者會，以及行政院須召開跨部會道安會報，並納入民間團體、專家學者。

國民黨團召開「改變行人地獄形象？給民眾一條安全回家的路有這麼難嗎？」記者會，黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長洪孟楷、立委李德維出席。

曾銘宗指出，民國106年通過前瞻基礎建設特別條例，內容中的城鄉建設包括地方道路基礎建設，從106年迄今共編列新台幣2284億元，但從105年交通事故30萬5556件，到111年高達37萬5632件；如今全國還有將近400所學校附近交通道路環境非常糟糕，連小朋友一條安全回家的路都沒有，政府必須拿出辦法解決問題。

謝衣鳯說，改善人行空間，最難的包括改變被占用的人行道既成道路，應該改善。

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洪孟楷呼籲，正視道安問題，除了各縣市政府交通執法單位加強取締外，政府部門須落實交通安全通報機制，比照防疫指揮中心做法，專人、專線、專責。其次，比照防疫記者會，每週召開部長級全國記者會，公布統計數字。最後，行政院須召開跨部會道安會報，並納入民間團體、專家學者，徹底改善問題。

李德維指出，改善交通問題，包括人、設施、罰則等面向，須擬定如何提醒、教育駕駛禮讓行人，以及行人如何遵守交通號誌和規則，不能全數推給交通設施，交通部必須全方位擬定改善方案；未來如何修法，提出相關配套罰則，加重與否，也要司法單位相互配合。（編輯：張均懋）1120330