長榮航空闢克拉克航線 菲律賓北部旅客大呼便利

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（中央社記者陳妍君克拉克30日專電）長榮航空台北－菲律賓克拉克航線今天首航。克拉克地區台商表示，過去從克拉克到馬尼拉國際機場約要2小時車程，現在可以直飛台北，回台便利性大增，對經商有很大的幫助。

克拉克位於菲律賓首都馬尼拉北方，是長榮航空繼馬尼拉、宿霧後第3個菲律賓航點。

長榮航空總經理孫嘉明今天搭乘首航班機從桃園飛抵克拉克國際機場參加首航儀式，菲律賓基地改建發展局（BCDA）主席、前國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和中華民國駐菲代表徐佩勇等人也出席致詞。

徐佩勇說：「今天看到長榮航空的首航班機抵達克拉克機場，我真的非常高興，它讓我直接感受到台灣跟菲律賓的往來更加方便，同時對於我們跟菲律賓兩國關係的增進一定會有直接的幫助。」

他表示：「台北到菲律賓過去只能到馬尼拉國際機場，但馬尼拉機場經常塞機，有一次我在機場上空還等了一個小時飛機才下降。現在多了克拉克一個航點可以選擇，對台商或菲律賓的朋友他們想要去台灣，不管是就學或觀光、經商，都非常方便。」

徐佩勇說，現在從台灣到菲律賓每週有108個航班，包括台北－馬尼拉、台北－宿霧、台北－長灘島等航線，希望未來看到更多航空公司在台菲間多開航點，增進兩國人民交流。

在克拉克從事精密脫蠟鑄造業的謝姓民眾今天搭乘首航班機返台。她告訴中央社：「為了等長榮航空克拉克首航，我過年都沒有回台灣，當開放訂票時，我可以說是第一個就訂位了。」

謝姓民眾說：「從2002年到現在，我們公司在克拉克快21年了。長榮航空開闢克拉克航線，對我們來講，到台北非常方便。因為我們的業務，包括台灣的幹部常常會（台灣和菲律賓）來回飛，所以對我們是方便很多。」

菲律賓安捷旅行社總經理許小璐今天也帶領菲律賓北部觀光業者踩線團從克拉克出發赴台。

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她表示，菲律賓北部包括碧瑤市（Baguio）、龐加辛南省（Pangasinan）、南伊羅科斯省（Ilocos Sur）、班巴加省（Pampanga）、丹轆省（Tarlac）旅客過去必須從馬尼拉搭機赴台，長榮航空新增克拉克航點，對菲律賓北部的旅客來說很方便。

許小璐說，北部旅客到克拉克現在不用再搭車到馬尼拉，「有些旅客到馬尼拉要5個小時車程，現在2個多小時就可以到了，可以省下很多時間」。（編輯：黃自強）1120330