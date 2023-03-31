開箱老照片》甄珍轉型演出浪漫文藝片 颳起瓊瑤旋風
2023/3/31 07:00（3/31 09:18 更新）
《白屋之戀》由鄧光榮（左）與甄珍（右）主演，是鄧光榮來台拍攝的第一部作品，也是台灣三廳文藝片的先鋒之作。（中央社檔案照片）
（中央社網站）1972年（民國61年）3月31日：中影公司新片《白屋之戀》男女主角鄧光榮與甄珍在台北縣淡水舉行記者會。
1972年，甄珍由原來的「小淘氣」青春形象，轉型演出改編自作家玄小佛原著電影《白屋之戀》。這部電影大受歡迎，從此開啟長達十餘年，以瓊瑤等愛情小說為基礎的「三廳」電影風潮。
甄珍演出的瓊瑤電影包括《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》、《一簾幽夢》。她的「瓊女郎」形象，和林鳳嬌的溫婉、林青霞的英挺都不同，讓粉絲念念不忘。
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甄珍初入影壇，便以甜美純真、能歌善舞、清新脫俗的美少女形象獲得「小淘氣」稱號。圖為芳齡20歲的甄珍在自家客廳留影。（中央社檔案照片）
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