開箱老照片》甄珍轉型演出浪漫文藝片 颳起瓊瑤旋風

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《白屋之戀》由鄧光榮（左）與甄珍（右）主演，是鄧光榮來台拍攝的第一部作品，也是台灣三廳文藝片的先鋒之作。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）1972年（民國61年）3月31日：中影公司新片《白屋之戀》男女主角鄧光榮與甄珍在台北縣淡水舉行記者會。

1972年，甄珍由原來的「小淘氣」青春形象，轉型演出改編自作家玄小佛原著電影《白屋之戀》。這部電影大受歡迎，從此開啟長達十餘年，以瓊瑤等愛情小說為基礎的「三廳」電影風潮。

甄珍演出的瓊瑤電影包括《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》、《一簾幽夢》。她的「瓊女郎」形象，和林鳳嬌的溫婉、林青霞的英挺都不同，讓粉絲念念不忘。

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