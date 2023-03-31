更多編輯台推薦新聞：
奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
義大利因隱私疑慮封鎖ChatGPT 開西方國家第一槍
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片2/3
首頁 / 生活

開箱老照片》甄珍轉型演出浪漫文藝片 颳起瓊瑤旋風

2023/3/31 07:00（3/31 09:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
《白屋之戀》由鄧光榮（左）與甄珍（右）主演，是鄧光榮來台拍攝的第一部作品，也是台灣三廳文藝片的先鋒之作。（中央社檔案照片）
《白屋之戀》由鄧光榮（左）與甄珍（右）主演，是鄧光榮來台拍攝的第一部作品，也是台灣三廳文藝片的先鋒之作。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1972年（民國61年）3月31日：中影公司新片《白屋之戀》男女主角鄧光榮與甄珍在台北縣淡水舉行記者會。

1972年，甄珍由原來的「小淘氣」青春形象，轉型演出改編自作家玄小佛原著電影《白屋之戀》。這部電影大受歡迎，從此開啟長達十餘年，以瓊瑤等愛情小說為基礎的「三廳」電影風潮。

甄珍演出的瓊瑤電影包括《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》、《一簾幽夢》。她的「瓊女郎」形象，和林鳳嬌的溫婉、林青霞的英挺都不同，讓粉絲念念不忘。

想看更多甄珍的照片，立即到中央社影像空間。1120331

甄珍初入影壇，便以甜美純真、能歌善舞、清新脫俗的美少女形象獲得「小淘氣」稱號。圖為芳齡20歲的甄珍在自家客廳留影。（中央社檔案照片）
甄珍初入影壇，便以甜美純真、能歌善舞、清新脫俗的美少女形象獲得「小淘氣」稱號。圖為芳齡20歲的甄珍在自家客廳留影。（中央社檔案照片）
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG