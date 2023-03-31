推動AI教育科技新都 南市研發ChatGPT教學模組

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）因應人工智慧來臨，台南市教育局率全國之先，著手研發ChatGPT教學模組，輔助師生進行程式撰寫等相關學科教學，讓小朋友從小扎根AI教育，迎向人工智慧新生活世代。

台南市政府今天新聞稿表示，因應人工智慧時代來臨，各國積極發展將人工智慧應用於教育，尤其OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式於2022年11月推出，對高等及中小學教育造成衝擊。對於ChatGPT或其他大型語言模型工具在教學上應用，目前仍存在正反面不同看法，但隨科技發展教育必須提早因應

台南市長黃偉哲表示，台南坐擁南科及沙崙智慧園區，是一座科技新都，有必要善用ChatGPT或其他大型語言模型，作為輔助學生有效學習工具。目前初步應用在「程式語言教學」協助學生撰寫程式時，運用ChatGPT輔助學習；其次應用在「劇本故事的產出」，透過ChatGPT進行師生共同創作；此外也可應用ChatGPT進行「英語對話及寫作練習」。

黃偉哲說，當某些地區嚴格禁止使用ChatGPT時，台南順應AI時代來臨，超前部署並透過教育團隊努力，成為全國第一個開發ChatGPT教學模組城市。也提醒所有教育工作者，在善用ChatGPT優勢功能時，也要留意可能存在負面影響，引導學生正確使用並發揮人工智慧效能。

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台南市教育局鄭新輝表示，「提問力或提問技巧」是善用ChatGPT關鍵技能，也是有效學習方法，透過ChatGPT使用特性，可培養學生如何問出一個好問題，並提升孩子思考能力。透過引導學生善用ChatGPT自主學習，老師在課堂上可花較多時間和學生進行議題討論，以培養較高層次應用、分析、評鑑與創造等認知能力。

教育局將透過資訊中心、數位學習推動辦公室、新課綱辦公室，以及重點學校第一線老師共同研發，將ChatGPT或其他大型語言模型工具，適切導入數位學習平台，做為輔助學生學習工具，強化學生自主學習或同儕學習效果。（編輯：孫承武）1120331