高捷慶通車15週年 推主題彩繪列車及車站活動

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高捷公司歡慶15週年，1日舉辦「蜜瑪連線～歡樂同萌會」彩繪列車啟航活動，吸引許多小朋友上車體驗。（高捷公司提供）中央社記者洪學廣傳真 112年4月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）今年為高捷通車15週年，紀念活動第一彈重現經典。趁春假及兒童節連續假期，今天在高捷美麗島站舉辦「歡慶高捷15週年暨蜜瑪連線歡樂同萌會主題彩繪列車首航及主題車站活動」。

去年輕軌最美麗路段宛如動畫電影中龍貓隧道通車時，高捷代言人「蜜柑站長」攜手「黃阿瑪的後宮生活」好朋友們，打造「蜜瑪連線～歡樂同萌會」輕軌彩繪列車大受歡迎。

今天的「蜜瑪連線～歡樂同萌會」彩繪列車啟航，吸引眾多柑仔蜜及瑪民們追星，兩隻人氣貓咪人偶也現身與粉絲同樂。期間限定(今天起到6月4日)蜜瑪號捷運彩繪列車，3節車廂分別為橋頭糖廠篇、趣遊高雄篇和宇宙漂浮篇，可以看到蜜柑站長和好朋友們一起享用糖廠冰棒、搭五分車、吃貓咪造型包子、欣賞美麗島站光之穹頂、跟龍虎塔比賽張開小嘴巴、一起在銀河漂浮及搭太空船穿梭外太空等有趣畫面。

另外，「蜜柑站長」發揮愛心與公益理念，代表捐贈蜜柑系列商品部分盈餘給高雄市飛揚褔利服務協會，現場邀請30名協會小朋友一同感受兒童節歡樂氣氛。

高捷呼應高市教育局「孩翻高雄」活動(https://www.hifunkh2023.com/)，2日到5日推出「蜜柑站長寵愛兒童粉絲」活動，每天上午10時到下午2時在高捷美麗島站商品館，12歲以下小朋友(出示健保卡)可獲贈免費搭乘券1張，每天100個名額，送完為止。

高捷公司今天新聞稿表示，活動期間美麗島車站將化身為超吸睛主題車站吸引民眾拍照打卡，包括推出「蜜柑站長x黃阿瑪的後宮生活」包括收納袋等聯名周邊商品。下午活動持續熱鬧滾滾，IG擁有5.3萬粉絲的高捷人氣蜜柑站長「暖壽慶生見面會」接力登場。活動詳情可至高捷公司官網、高雄捷運x高雄輕軌臉書粉絲團、蜜柑站長IG查詢或撥客服專線(07)793-8888。（編輯：孫承武）1120401

112年為高捷通車15週年，趁春假及兒童節連續假期，1日在美麗島站舉辦「蜜瑪連線歡樂同萌會主題彩繪列車首航及主題車站活動」，圖為站長蜜柑車廂宣傳照。（高捷公司提供）中央社記者洪學廣傳真 112年4月1日