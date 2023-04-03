台灣技術團在印尼推廣農用無人機 盼解決人力荒

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）台灣技術團最近在印尼與南蘇拉威西省及哈山努丁大學合作推廣農用無人機，以解決當地農村人口老化造成勞動力不足的問題，同時也能減少農業用藥對環境的影響。

駐印尼代表處今天發布新聞稿稱，台灣技術團與印尼南蘇拉威西省（Sulawesi Selatan）及哈山努丁大學（Hasanuddin University,Unhas）合作，共同推廣農用無人機，主要聚焦於植物保護用途，如肥料與農藥（殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等）噴灑等。

台灣技術團透過示範會邀請公部門相關人員參與，指導如何使用自動導航與地形繪製等輔助軟體，讓他們瞭解無人機作為植保機的發展潛力。

駐印尼代表處指出，農業勞動力不足和人口老化已成為全球各國面臨的問題，各國政府正積極鼓勵年輕人投入農業，以解決這些問題，而在這樣的背景下，農業智慧化的推廣已成為國際共識，旨在提高生產效率並減少對勞動力的需求。

新聞稿稱，印尼教育部和農業部近年持續推動名為「千禧年農民」的政策，要結合智慧農業和現代科技，降低傳統農業所需的勞動力，同時提高農民收益，以吸引更多年輕人投入農業領域。而在降低農業勞動力需求方面，無人機則能提供巨大幫助。

駐印尼代表處表示，傳統農業在施肥以及農藥噴灑方面需要相當多的人力，因此推廣無人機可有效協助解決農村人口老化、勞動力不足的問題。同時，使用無人機施肥與噴灑農藥也可降低對環境的衝擊，因為不僅藥劑用量會較小，且噴灑也更為均勻。

目前台灣技術團已於戈瓦縣（Gowa）推廣區進行試驗，證明以無人機取代人力噴藥可節省80%以上的時間成本，用水量也可降低90%以上。這不僅有助於解決農村勞動力不足的問題，也能減少對環境的衝擊。（編輯：周永捷）1120403