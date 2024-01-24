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台鐵首推韓式套餐便當 炸雞拌飯配人蔘排骨湯

2024/1/24 09:47（1/24 10:16 更新）
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台鐵公司首次有韓式口味套餐便當「韓式炸雞拌飯人參排骨湯」，25日起在台北車站的台鐵便當台北2、3、4號店販售，午餐限定。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月24日
台鐵公司首次有韓式口味套餐便當「韓式炸雞拌飯人參排骨湯」，25日起在台北車站的台鐵便當台北2、3、4號店販售，午餐限定。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台鐵便當首次有韓式口味套餐便當，明天起推出「韓式炸雞拌飯人參排骨湯」，午餐限定，且只在台北車站買得到。

台鐵公司今天發布新聞稿，台鐵便當除保留滷排骨、滷蛋的經典元素外，近年來不斷推陳出新，附業營運處台北餐旅分處（原台北鐵路餐廳）趁寒流來襲，首次以便當加湯品的套餐組合，推出套餐「韓式炸雞拌飯人參排骨湯」。

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台鐵指出，「韓式炸雞套餐」以鮮嫩的雞腿肉炸至金黃酥脆，裹上獨門韓式甜辣醬，配菜精選口感Q彈的小章魚與韓國的辣醬入料，搭配韓式泡菜、炒蛋及櫛瓜絲、紅蘿蔔絲、菠菜等清爽時蔬，最後撒上些許海苔絲，便當呈現繽紛色澤，美味又滿足，精燉的人參排骨湯，排骨肉燉至軟嫩，加入人參鬚、枸杞、紅棗熬煮的湯頭鮮甜甘美，適合在天冷時進補食用。

台鐵「韓式炸雞套餐」，明天起在台北車站的台鐵便當台北2、3、4號店販售，午餐限定，原價每份台幣250元，首次推出套餐嘗鮮價200元，刷「台灣Pay」再享購買8折優惠。（編輯：李亨山）1130124

#台北車站
#台鐵
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