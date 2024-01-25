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生成式AI熱潮 大學校長提醒可能加大數位鴻溝

2024/1/25 16:00
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（中央社記者許秩維台中25日電）ChatGPT掀起生成式AI熱潮，東海大學校長張國恩今天表示，生成式AI為大學教育帶來許多創新契機，但也要注意可能加大數位鴻溝，未來的數位鴻溝不是會不會用電腦，而是會不會用AI。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第1天議程，邀請東海大學校長張國恩分享「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」。

張國恩提到，ChatGPT的誕生與生成式AI將AI應用將向另一個高峰，2023年也被稱為「AI應用元年」或「生成式AI元年」；生成式AI在教育領域帶來許多新的應用和可能性，以大學教育為例，如虛擬教室、智能評估等應用案例，面臨AI 2.0時代，「會取代你工作的不是AI，而是懂AI的人」，因此擁有應用AI的能力更顯重要。

生成式AI對大學教育也帶來轉型與創新的正面效益，張國恩指出，生成式AI有助於學生根據個人需求、不受時間和空間限制，可進行個別化學習、自我學習、無障礙學習，教學方式也可能因此調整，例如可透過數據分析瞭解學生學習情況，多元化評估學生學習成果，面對AI浪潮，教師也要改變教育思維，提升資訊識讀和科技素養。

張國恩舉例，東海大學將ChatGPT導入大一中文課程改革，幫助學生提升敘事能力，例如可以將AI文本生成融入課程內容，提升學生的寫作能力，透過與AI的互動，激發創造力與批判思考能力，在課程教材製作上，也可以結合文本生成器，提供師生學習和利用。

除了正面效益，生成式AI也可能對教育產生負面衝擊，張國恩提到，生成式AI可能因使用大量的數據衍生隱私問題，如果學生過度依賴生成式AI技術進行學習，也可能會影響到獨立思考和解決問題的能力，未來的數位鴻溝不是會不會用電腦，而是會不會用AI，對於沒有足夠數位設備和網路設施的學生，生成式AI也可能加大數位鴻溝。（編輯：陳政偉）1130125

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