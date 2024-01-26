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台灣首隻電子產品偵測犬亮相 聞手機硬碟化學塗料專責打擊數位犯罪

2024/1/26 15:21（1/26 18:39 更新）
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台灣首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）26日亮相，是2歲黑色拉布拉多公狗，民國112年8月抵達台灣後，已協助3件重大刑案。中央社記者劉建邦攝 113年1月26日
台灣首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）26日亮相，是2歲黑色拉布拉多公狗，民國112年8月抵達台灣後，已協助3件重大刑案。中央社記者劉建邦攝 113年1月26日
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（中央社記者劉建邦台北26日電）台灣首隻電子產品偵測犬Wafer今天亮相，刑事局指出，由美國非營利組織「地下鐵路行動」無償捐贈偵測犬，專責打擊數位犯罪，已執行3次重大刑案，查獲犯罪集團使用3C產品。

刑事局上午召開記者會公布全台首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）執行勤務成效，包含「地下鐵路行動（Operation Underground Railroad, O.U.R.）」亞洲區副主席戴維斯（Nate Davis）等人出席。

刑事局國際科研究員李昆達會中表示，經美國國土安全調查署與O.U.R.協調後，去年7月間指派警政署保三總隊警員赴美受訓，8月間把Wafer帶回台灣投入維護治安。

刑事局指出，重視打擊兒少性剝削及人口販運的「地下鐵路行動」是由美國執法人員成立，因了解兒少性剝削案的犯罪事證都存放在記憶卡等3C產品，著手訓練可聞出電子產品裝置化學塗料，例如手機、硬碟、隨身碟、虛擬貨幣冷錢包的偵測犬。

刑事局表示，台灣首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）是2歲黑色拉布拉多公狗，去年8月抵達台灣後，已協助3件重大刑案，包含保三總隊查獲貨櫃車床夾藏52公斤安非他命案的幕後主嫌存放資料、去年12月間支援地方警局查緝選舉賭盤、詐騙洗錢等案。

刑事局指出，Wafer在搜索現場對犯罪集團藏匿電子設備經嗅聞確認相關位置後做出反應，抵台後曾協助警員查獲犯罪集團藏放在床頭櫃抽屜及衣櫃的平板電腦與手機。

戴維斯表示，O.U.R致力打擊人口販運及兒少性剝削犯罪，組織內有許多退休警員，理解警察平時面臨困境，加上現今犯罪行為具網路及資訊化，如嫌犯把犯罪資料存放在數位產品內，警察需有更多設備，才能打擊新型態犯罪。

他指出，Wafer是能聞出電子產品偵測犬，將可成為打擊數位犯罪的利器，很高興與刑事局共同成為打擊犯罪夥伴。

戴維斯會後接受媒體聯訪表示，取名Wafer是因台灣有產製晶圓等產品；至於無償捐贈電子產品偵測犬，因了解台灣重視且努力打擊人口販運等議題，透過警政署駐美西聯絡官接洽後，評估決定贈送偵測犬給台灣。（編輯：戴光育）1130126

刑事局26日舉行記者會公布全台首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）執行勤務成效，美國國土安全調查署台北辦公室主任Brian Sherota（左起）、「地下鐵路行動（Operation Underground Railroad）亞洲區副主席戴維斯（Nate Davis）與刑事局國際刑警科研究員李昆達等人出席與會。中央社記者劉建邦攝 113年1月26日
刑事局26日舉行記者會公布全台首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）執行勤務成效，美國國土安全調查署台北辦公室主任Brian Sherota（左起）、「地下鐵路行動（Operation Underground Railroad）亞洲區副主席戴維斯（Nate Davis）與刑事局國際刑警科研究員李昆達等人出席與會。中央社記者劉建邦攝 113年1月26日
#刑事局國際科
#刑事局
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