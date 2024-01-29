慈濟石川強震區供大量熱食 日議員及町長感謝台灣

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（中央社記者楊明珠石川29日專電）日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6強震後，台灣官民動員募資，慈濟還組團從13日起至今在災區穴水町提供熱食，日本國會議員及地方首長今天特別表達感謝台灣及慈濟。

慈善組織慈濟志工陳金發今天告訴中央社，石川能登半島強震發生後，他接獲證嚴上人的指示，3日從台灣趕赴日本，由石川縣台灣交流促進協會理事長夫婦陳文筆及林昀萲介紹，造訪七尾市、穴水町後，決定慈濟13日起在穴水綜合醫院提供熱食的賑災活動。

這項善舉受到包括日本放送協會（NHK）、朝日電視台、北國新聞等報導。對於台灣捐善款並有民間團體提供熱食賑災，穴水町長吉村光輝今天向中央社記者表示，強震前穴水町並未與台灣有交流合作關係，但強震後，他得知台灣人很關心穴水町，他由衷感謝。此外，日本眾議員西田昭二、參議員宮本周司今天也在穴水町役所前向中央社記者表達感謝台灣的心意。

今天是慈濟志工在穴水提供熱食的最後一天，泊宿中能登町古屋的慈濟志工清晨6時30分驅車前往穴水町，因道路被震毀，路況差，塞車嚴重，花了兩小時才抵達穴水綜合醫院，慈濟志工大廚今天推出的菜單是以滷白菜、香菇、豆漿等加以勾芡的美食，淋上白飯後，配上炸蓮藕片，吃來相當爽口，吸引醫院員工及就診者大排長龍取用。

一名要「大碗」的醫師說，慈濟志工提供的食物每天都更換菜色，他每天都享用，心中充滿感激。有兩位前來醫院就診的女性病患得知正在享用的是台灣人提供的熱食，露出笑容道謝說：「在冷天吃著熱騰騰的菜飯覺得特別好吃。」

慈濟關西協力組組長陳靜慧對中央社表示，從13日到28日為止，動員約265人次志工，提供6877份熱食。熱食是災後最迫切需要的，慈濟的賑災模式一定是從最迫切處開始進行，所以第一階段就是用最快的速度進入災區提供餐食。

災區目前還面臨斷水的問題。陳靜慧說，2011年日本東北發生311大地震時並沒面臨這麼長期的斷水問題，這次前來救援才發現斷水的問題嚴重影響民生。慈濟志工每天的熱食供應因為缺水，須從住宿處先洗切食材才帶到穴水町。進到穴水町才知避難所或町公所也因為沒水，民眾無法自炊，只能吃乾糧、飯糰等冰冷食物，此時發現，一碗熱食有極大的撫慰力量。

穴水綜合醫院院長島中公志特別提供醫院的廚房給慈濟志工煮熱食。他今天特別在雙耳掛上慈濟人贈送，寫著平安二字的新年節慶紅色飾品，顯得很逗趣。他很感謝慈濟志工在此煮熱食，為穴水町的民眾和從元旦強震日以來一直堅守崗位的醫院員工提供熱食，帶給大家活力。

島中說：「大家遭遇震災，心情晦暗，能吃到熱食，心情變得比較開朗。真的要向台灣民眾道謝。」他舉著兩支大拇指動一動說：「感恩！感恩！」

島中同時也因為缺水問題而苦惱。他表示，現在有電，但水還沒來，如果能正常供水的話，醫院就可治療很多病患。就因為沒水，只能安排病患到車程約1、2個小時的外地，很多病患都哭了，都說希望能在穴水町治病。

穴水綜合醫院是當地很重要的醫院，強震發生後，一度收容約800名避難民眾，收容急診病患，內科、外科、整型外科等一度停診，直到今天才重啟。因為缺水，病患只能上午就醫。

穴水綜合醫院受強震影響，有些建築物龜裂，周邊的寺院震毀，但這座醫院現在是重要的救災據點，有日本各地來的醫療救援隊、自衛隊車輛以及自衛隊搭棚提供民眾沐浴的水池設施。此外，還有來自靜岡縣的流動廁所車、廣島縣的供水車。受強震影響，奧能登地區的下水道71%毀損，有些災區需等到3月才能解決缺水問題。（編輯：韋樞）1130129

日本石川縣元旦發生強震，慈濟志工從13日到29日之間在當地穴水綜合醫院提供熱食。醫院院長島中公志（左2）對慈濟關西協力組組長陳靜慧（右1）表達感謝，盼今後加強台日交流。中央社記者楊明珠石川攝 113年1月29日

日本石川縣能登半島元旦強震後，台灣官民動員募資，慈濟志工到當地穴水町提供熱食賑災。石川縣出身的眾議員西田昭二（右）、參議員宮本周司透過中央社表達感謝台灣。中央社記者楊明珠石川攝 113年1月29日

日本石川縣能登半島元旦發生強震，慈濟志工從13日到29日為止，在石川縣穴水町的穴水綜合醫院提供約7000份熱食，受到當地首長、居民的感謝。中央社記者楊明珠石川攝 113年1月29日