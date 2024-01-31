台中新丁粄節台鐵聯名便當 2/1起限量4車站開賣

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）2024台中東勢新丁粄節2月24、25日在東勢客家文化園區等處登場，今年與台鐵聯合推出新丁粄節限定款「台中客庄鐵路便當」，選用山城在地食材，2月1日起限時限量在4車站販售。

「2024台中東勢新丁粄節」今天在陽明市政大樓舉行記者會，豐原國小國樂團、東勢幼兒園活力開場；市府客委會主委江俊龍、台鐵附業營運處處長古時彥一同為新丁粄節聯名款台鐵便當開箱。

江俊龍表示，「台中東勢新丁粄節」具有百年歷史的客庄民俗活動，2月24、25日將在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場，今年活動展示120斤的新丁粄有龜粄和桃粄，象徵兩性平權，延續鬪粄文化、鼓勵生育、分享喜悅3大核心精神，去年祈子儀式成功為6個家庭帶來新生命，今年也籌辦古婚禮，有6對新人會一同遊街。

江俊龍指出，今年與台鐵公司聯名推出新丁粄限定款「台中客庄鐵路便當」，以豐原葫蘆墩米為主食，主菜為爌肉結合石岡筍乾，佐新社香菇、梨山高麗菜及東勢橘子乾，再搭配客家小炒及梅乾菜苦瓜等，最後以醃漬梅點綴，展現客庄美食風味。

客委會補充說明，2月24日上午邀請中信兄弟啦啦隊與20多組踩街團隊開幕。「台中客庄台鐵便當」將在2月1日至29日上午11時，在台鐵台中站、新竹站、彰化站及高鐵新烏日站開賣。（編輯：陳仁華）1130131