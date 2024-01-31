竹市建功高中擴校審議通過 兼顧油庫文資保存
2024/1/31 14:11
（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，日前審議通過，竹市府表示，後續提送內政部審議，將透過建功油庫再利用等文資審議結果辦理，兼顧就學及文資保存。
新竹市府都市發展處今天發布新聞稿表示，東區人口移入多，市府持續滾動式調整檢討，盼擴校增班後紓解國道交流道及新竹科學園區周邊學生就學需求。
有關建功油庫保存議題，都發處表示，未來將透過建功油庫再利用評估方案及共生計畫，後續依文資審議結果辦理，兼顧就學權益及文資保存。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
都發處說明，該計畫包括變更建功高中北側、建功國小東側，以及原中油油庫用地等，將以公辦市地重劃方式整體開發，日前已審議通過，將報請內政部審議，力拼今年下半年通過核定發布實施。
新竹市府地政處提供新聞資料表示，公辦市地重劃預計於都市計畫審議通過3年內開發完成，考量重劃區內既有油槽具有歷史建築意義，將保留並依歷史特性，結合附近用地規劃活化利用。（編輯：方沛清）1130131
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。