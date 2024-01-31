更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

竹市建功高中擴校審議通過 兼顧油庫文資保存

2024/1/31 14:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，日前審議通過，竹市府表示，後續提送內政部審議，將透過建功油庫再利用等文資審議結果辦理，兼顧就學及文資保存。

新竹市府都市發展處今天發布新聞稿表示，東區人口移入多，市府持續滾動式調整檢討，盼擴校增班後紓解國道交流道及新竹科學園區周邊學生就學需求。

有關建功油庫保存議題，都發處表示，未來將透過建功油庫再利用評估方案及共生計畫，後續依文資審議結果辦理，兼顧就學權益及文資保存。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

都發處說明，該計畫包括變更建功高中北側、建功國小東側，以及原中油油庫用地等，將以公辦市地重劃方式整體開發，日前已審議通過，將報請內政部審議，力拼今年下半年通過核定發布實施。

新竹市府地政處提供新聞資料表示，公辦市地重劃預計於都市計畫審議通過3年內開發完成，考量重劃區內既有油槽具有歷史建築意義，將保留並依歷史特性，結合附近用地規劃活化利用。（編輯：方沛清）1130131

#內政部
#都發處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63