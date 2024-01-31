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世界青年甜點盃 台灣代表隊自西遊記發想獲第2名

2024/1/31 15:42（1/31 16:11 更新）
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台北城市科技大學烘焙學程主任李國溢（左）擔任台灣代表隊教練，帶領選手王上承（中）、李哲瑋（右）赴義大利參加世界青年甜點盃，並以經典文學西遊記發想創作，勇奪第2名。（城市科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年1月31日
台北城市科技大學烘焙學程主任李國溢（左）擔任台灣代表隊教練，帶領選手王上承（中）、李哲瑋（右）赴義大利參加世界青年甜點盃，並以經典文學西遊記發想創作，勇奪第2名。（城市科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年1月31日
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（中央社記者許秩維台北31日電）城市科大烘焙學程主任李國溢率領台灣代表隊，參加在義大利舉行的世界青年甜點盃，並以西遊記為題發想作品，勇奪世界第2名。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，在義大利舉行的世界青年甜點盃是針對23歲以下青少年所舉辦的國際賽事，今年有來自澳洲、智利、法國、韓國、印度等多國的好手參與，今年大賽主題是「神話傳說」。

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城市科大指出，台灣代表隊由城市科大烘焙學程主任李國溢擔任教練，帶領選手王上承和李哲瑋拿下世界第2名，是台灣參賽以來的最佳成績，總統蔡英文和副總統賴清德也發賀電鼓勵團隊。

城市科大提到，台灣代表隊作品以西遊記為題，「盤式點心」運用咖啡慕斯、冰淇淋和具台灣本土元素的金桔醬製作，以具東方情調的紙燈籠造型呈現；在「國家街頭甜點」項目，則以士林夜市小吃「大餅包小餅」做出山巒造型，搭配聞名國際的珍珠奶茶，兩者盛托在雲朵造型的盛盤上，創意深受好評。（編輯：陳政偉）1130131

#台灣
#城市科大
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