南橫台東端哈利普松明隧道附近 1日和6日施工交管

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）南橫公路台東端鄰近哈利普松明隧道，因擋土牆工程1日和6日交通管制，每2小時放行10分鐘，中午不管制。

公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，去年7月颱風杜蘇芮豪雨影響，南橫公路（台20線）155公里至155.2公里路段（哈利普松明隧道東側100公尺道路）上邊坡大面積約7萬平方公尺坍滑，對道路造成威脅，且這路段經常發生落石，因此爭取約新台幣1.86億元經費整治。

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林進芳表示，第一階段辦理谷側借地施作擋土牆，施工位置與路面高差約50公尺，因谷側坡面陡峭，且腹地不足無法打設施工便道，需占用道路使用移動式起重機進行吊運機具及施工材料堆置，1日及6日進行道路管制，管制時間為上午8時至中午12時，下午1時至下午5時，每2小時放行10分鐘，中午12時至下午1時不管制。

林進芳表示，實施道路管制期間，請用路民眾遵照交通指揮人員管制與引導，管制及放行時段後續將依現場施工狀況滾動調整，以提供用路人更佳行車品質。（編輯：謝雅竹）1130201