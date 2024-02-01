鼬獾檢出狂犬病 苗栗大湖首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北1日電）防檢署今天表示，日前在苗栗大湖被拾獲的1隻死亡鼬獾，經地方政府採樣送初篩實驗室檢測疑似狂犬病陽性，轉送獸醫所檢驗確診，為當地首例鼬獾染狂犬病，幸無人員遭咬傷。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，台中市野生動物保育學會於1月5日在苗栗縣大湖鄉拾獲1隻死亡鼬獾，經由苗栗縣動物保護防疫所採樣送初篩實驗室（國立中興大學）檢測，疑似狂犬病陽性後，1月31日轉送農業部獸醫研究所檢驗，獸醫所今天確診這隻鼬獾感染狂犬病。

防檢署表示，此例是苗栗縣大湖鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，幸而此案沒有發生人員遭咬傷情況，已請苗栗縣動物保護防疫所強化狂犬病疫苗注射巡迴場次，以提供高風險地區民眾所飼養犬、貓注射狂犬病疫苗，防範疫情擴散。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

防檢署統計，國內狂犬病累計案例發生地區共計10個縣市93個鄉鎮，案例仍以野生動物鼬獾為主；今年迄今，國內共檢測68件動物，其中5件檢出狂犬病。

狂犬病原已消失，但民國102年7月發現有鼬獾確診狂犬病。防檢署補充，自102年起至113年1月31日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠共1萬4228件，其中計有927例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心 ，共計939件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。（編輯：管中維）1130201