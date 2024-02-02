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中油吸收國際漲幅 下週汽油估不調整、柴油降1角

2024/2/2 10:37
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（中央社記者曾智怡台北2日電）約旦美軍基地遭襲，美國揚言反擊，國際油價震盪走高。中油持續啟動油價雙平穩機制吸收漲幅，預估5日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油每公升調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油零售價調整為每公升29元，95無鉛汽油每公升30.5元，98無鉛汽油每公升32.5元，超級柴油每公升為27.4元。

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根據中油浮動油價公式，累算至2月1日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶82.45美元，較上週80.67美元上漲1.78美元；新台幣兌美元匯率為31.264元，較上週31.329元升值0.065元。

按浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價各調漲2元、2.3元。中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估5日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油則調降0.1元。（編輯：蘇志宗）1130202

#中油
#油價
#汽油
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