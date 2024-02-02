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中南部位處下風處擴散差 高屏空氣品質亮橘燈

2024/2/2 11:10
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天東北季風稍增強，擴散條件轉佳，但中南部在下風處，污染物仍易累積，預測高屏地區空氣品質亮橘燈；3日及4日2天假日也是高屏空氣品質亮橘燈。

環境部指出，依監測資料及氣象署今天上午10時氣象資料顯示，東北季風稍增強，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，污染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據以上資訊，環境部預測，今天宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及馬祖、澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為普通等級；高屏空氣品質區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

接下來2天假日，環境部說，3日受東北季風影響，迎風面擴散條件較好，中南位於下風處，污染物仍易累積；4日東北季風減弱，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積；因此這2天的空氣品質預測也都是高屏空氣品質區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1130202

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