掛燙機已列檢 消保處籲選購有檢驗標識商品

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）掛燙機自民國112年列為應施檢驗品目，消保處今天發布，抽驗10件中，僅1件在列檢前上市的產品品質檢測不符規定，雖無安全疑慮，仍建議優選列檢後上市且有商品檢驗標識的產品。

行政院消費者保護處簡任消保官王德明指出，掛燙機被譽為燙衣神器，頗為流行，為確保消費者權益及使用安全，不僅經濟部標準局自112年1月1日起，將掛燙機列入應施檢驗品目範圍，消保處與標準局去年9月並合作抽驗市售產品10件。

其中「品質檢測」項目包括溫升試驗、洩漏電流及絕緣耐電壓及開口尺寸構造，其中有1件的開口尺寸構造檢查未通過，這件商品的水容器與大氣相通的開口直徑2.77公釐，不符合國家標準規定的3公釐。

不過，標準局告訴中央社記者，因為出蒸汽孔的總面積比規定大許多，所以沒有造成內部過熱疑慮，無安全問題。

「重要零組件比對」部分，除了3件在列檢前上市產品無法比對，其餘都合格。

針對以上檢測結果，王德明說，列檢前上市品項不能強制要求業者符合列檢後的要求，建議消費者優先選購列檢後出產且有商品檢驗標識的掛燙機，品質有把關，較有保障。

另外，「標示查核部分」，僅1件中文標示不合格，標準局已函請地主管機關要求業者依法限期改正。（編輯：管中維）1130202