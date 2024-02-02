頭撞到未流血沒事？醫：輕度腦創傷其實很傷

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）車禍或跌倒不慎撞到頭，很多人以為未出血或外傷就沒事。醫師提醒，輕度腦創傷初期症狀不明顯，常被忽略，實際上不僅影響日常生活、工作職涯，甚至出現退化性神經病變的現象。

台灣是機車王國，每年有高達7成的腦創傷患者是因為機車事故引起，其中輕度腦創傷乍看「輕度」，殺傷力有多驚人往往被忽略，而跌倒也是常見撞到頭的原因。

輕度腦創傷早期沒有明顯症狀，卻可能增加失智等提前發生的風險，台北醫學大學15年來全力投入研究，今天舉行「輕度腦創傷其實很傷！別忽視它帶來的影響」新書發表會。

回想2009年這一切研究的開端，台北醫學大學神經外科教授、台北神經醫學中心院長蔣永孝細說從頭，竟是因美國參與兩伊戰爭，不少退伍軍人出現頭痛、頭暈、注意力沒辦法集中、記憶力衰退、睡眠障礙及平衡等，原以為是創傷後壓力症候群（PTSD），可是比例過高，才進一步研究，可能是因戰場上爆炸的強烈震波，造成腦部傷害。

至於美國國家衛生研究院（NIH）為何找上台灣合作，則和台灣機車密度在世界數一數二有關。蔣永孝表示，剛開始研究時，還認為應該不會有什麼成果，但經過15年大大改觀。

蔣永孝說，以前車禍患者送到急診室，只要生命跡象正常、影響檢查沒有腦出血，通常觀察一陣子就可以回家，研究發現，半數以上輕度腦創傷患者在事發後6週內，會有明顯症狀如頭痛、頭暈等，並有約15%到20%的人，過了1到2年仍持續有症狀。

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蔣永孝指出，隨著時間推移，過了10、20年甚至更長時間，有些輕度腦創傷患者會陸續出現失智症、阿茲海默氏症或巴金森氏症等，但因缺少積極有效的藥物或治療方法，無能為力。

依疾病的發生率來看，蔣永孝提到，腦創傷的發生率超過中風和癌症，是日常生活中最常碰到的健康威脅，最好的治療方式就是「預防」，年輕人腦創傷的原因以交通事故為主，騎車一定要戴安全帽，小心騎乘並遵守交通規則，老人家腦創傷多是因為跌倒，建議做好居家防跌，例如注意居家照明、貼告示牌等。（編輯：管中維）1130202