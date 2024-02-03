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中部賞櫻秘境 八仙山國家森林遊樂區山櫻花盛開

2024/2/3 12:03
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）位於台中市和平區的八仙山國家森林遊樂區，園區內山櫻花紛紛綻放，林業及自然保育署台中分署今天表示，迎接櫻花季到來，特別推出限定款凹豆杯，想收藏櫻花美景不要錯過。

八仙山國家森林遊樂區位於和平谷關區，是中部地區的賞櫻秘境，林業及自然保育署台中分署表示，受到前幾波寒流影響，近幾日天氣暖和後，園區內的山櫻花已紛紛綻放。

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台中分署指出，沿著八仙山林道兩旁有櫻花迎賓，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等多處也有賞櫻景點，還有桃花、李花爭妍比美，浪漫粉紅夾雜著雅致純白，別有一番景緻。搭配友善的天籟步道、十文溪景觀及親水設施，非常適合安排1日賞櫻森呼吸之旅。

迎接櫻花季的到來，林業保育署台中分署表示，配合推出八仙山限定的櫻花款「凹豆杯」，採用3年以上桂竹製作，粉嫩漸層配色，搭配櫻花雕刻圖案，結合園區浪漫的櫻花美景，限量發售80個，每個售價新台幣580元，搭配現有山鳥版凹豆杯，也可以做為情人節禮物。（編輯：陳政偉）1130203

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