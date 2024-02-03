台北家扶發207名大專生獎助金 減輕求學負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北3日電）大專生小羽來自單親家庭，縱使經濟艱辛仍努力求學，透過台北家扶菁英補助，小羽將實現出國留學夢想。台北家扶指出，盼獎助金能助弱勢家庭大專生依志趣學習專業、步向職涯。

台北家扶基金會今天舉行「發展職涯，展現長才」大專獎助學金頒獎活動，盼透過頒發獎助金，減輕大專生求學負擔，這學期共有207名大專生獲得獎助金，而今年獲得菁英補助的小羽也出席分享受惠於台北家扶的經驗。

小羽表示，自己念國中時家中變故，爸爸因大筆債務而離開台灣，家裡經濟陷入困境，直到自己上高中後得到家扶幫助，才開始能申請獎助金分擔家裡經濟，後來北上就學因唸書及各種生活壓力，身心出狀況，但所幸有家扶幫助，讓自己透過諮商輔導走出困境、安心唸書。

小羽說，自己一直有留學夢想，所以在大二時，選擇雙主修日文系，也感謝家扶的幫助，給予一筆海外留學金津貼，讓自己義務反顧地做出留學決定，3月將帶著感恩的心情努力學習、持續累積社會經驗。

台北家扶主任謝曉雯表示，同樣都是申請交換學生，一般家庭孩子若獲得機會，家長多半會鼓勵孩子出國交換，但對家扶兒來說卻可能是擔心的開始，因為必須有家裡經濟負擔等多方因素需要考量。

謝曉雯說，若孩子有這能力是值得被培植的，因此台北家扶除了大專生獎助金外，也有「菁英補助」，只要家扶孩子要到海外發表論文、實習、交換學生等都可以申請，但須經過面試、審查，以小羽的個案來說，台北家扶補助約新台幣15至18萬元，每年約有3到4個孩子可以得到這樣的機會。

謝曉雯說，大專生獎助金的用意是希望讓大專生在求學時，願意為了實踐目標跨出舒適圈，挑戰自己並發展長才，不會因缺乏求學費用而夭折在半途，也不要因現實條件與環境扼殺了自己的夢想。

謝曉雯說，期盼社會上願意提供獎助金的伯樂們，持續資助，加入助學人的行列，與家扶共同關心弱勢兒少的未來。（編輯：李亨山）1130203