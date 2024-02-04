圓山大飯店紀錄片 除夕首播揭百年神秘面紗

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（中央社記者余曉涵台北4日電）首部圓山大飯店紀錄片「穿越圓山秘徑」將在2月9日首播，透過第一手訪問的形式，帶觀眾導覽走過100多年的歷史軌跡、建築風貌、權貴日常、外交與國宴軼事。

圓山大飯店發布新聞稿表示，取得授權的鏡文學委託鏡電視拍攝紀錄片系列「穿越圓山秘徑」，第一手訪問了蔣家貼身侍衛、理髮師與管家，以及圓山大飯店的藝術工匠、主廚與總領班等多名職人，導覽觀眾走過歷史軌跡、建築風貌、權貴日常、外交與國宴軼事，這部5集的紀錄片系列，為超越1世紀的圓山大飯店與蔣家秘史全檔案解密。

圓山大飯店指出，穿越圓山秘徑由吳凡擔任製作人、首名代表台灣新聞台入圍韓國國際紀錄片影展的黃威勝擔任導演，以3部曲形式分析圓山大飯店的大時代和小人物。

圓山大飯店指出，前傳「山丘上的神社」訪問到日治時期台北建成國小同學會的成員們，共同回憶圓山大飯店前身的台灣神社。第1集「蔣介石的朱色迷宮」，公開了已逝的台灣大飯店經理何是耕生前受訪的錄音，解密威權時代下飯店被蔣宋美齡在1天內強制接收的過程謎團。

第2集「外國元首的東方樂園」，說出了蔣介石為爭取聯合國席次支持，「出嫁」台灣少女給中非總統卜卡薩這段不為人知的外交婚姻；第3集「我在圓山和官邸的日子」，促成了蔣經國的前座車侍衛長李祖怡和前理髮師邱炎鐘的30年後重逢，2人皆把當時的回憶視為最高的榮幸。

第4集「國宴走入人間」，訪問到了前總統陳水扁，從國宴桌上的台灣小吃，反射出台灣的國際處境與政治變化，及其碗裡的台灣意識。

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