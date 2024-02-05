吃飯不再從鼻子跑出來 長庚團隊修補印尼男孩唇顎裂

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（中央社記者曾以寧台北5日電）今年13歲的印尼籍唇顎裂患者馬力歐，經歷2次顎裂修補失敗，還在口腔內留下破洞，吃東西會從鼻子跑出來，幸在羅慧夫顱顏基金會和林口長庚團隊合作下，讓他可以好好吃飯。

印尼男孩馬里奧（Mario）患有先天雙側唇顎裂，剛出生就被父母拋棄。與丈夫結婚多年都沒有孩子的凱蒂（Katie）回憶，初次見到4個月大的馬里奧時，第一眼看到就愛上他，因此經過漫長的申請流程，領養馬里奧，盼用愛來彌補他的先天缺憾。

雖然馬里奧從6個月大開始，就陸續在印尼當地接受了1次唇裂修補手術、2次顎裂修補手術，卻因2次顎裂修補手術都失敗，讓他口腔內留下「口鼻瘻管」，在進食時常容易有食物逆流、或從鼻孔流出，不僅生活不方便，更遭到同儕嘲笑。

所幸在印尼當地成立「蘇門答臘兒童之家」的凱特，7年前曾在輾轉介紹下，帶著另名唇顎裂重症患者來台灣林口長庚醫院求醫；因此她在成功領養馬里奧後，便在羅慧夫顱顏基金會協助下，今年1月帶著13歲馬里奧到台灣，進行兩階段口鼻瘻管手術。

主刀醫師、林口長庚醫院顱顏中心整形外科醫師羅綸洲今天在記者會上說明，口腔是一般人每天講話或進食必需使用到的部位，「口鼻瘻管」是過去手術失敗所遺留的後遺症，再次手術治療挑戰很大。且一般口鼻瘻管約0.5公分大，只需要1次手術修補，然而馬里奧的有2.5公分大，需要多次手術、治療難度高。

羅綸洲與整形外科醫師黃麒瑋、麻醉科醫師劉雪金等人共同努力，取馬里奧的舌瓣填補瘻管，縫合舌頭上層組織與上硬顎破洞處，關閉口腔與鼻腔間通道；恢復2到3週後，在將縫上去的舌瓣和上方連接的硬顎分割開。

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短短1個月內進行兩次手術，讓凱蒂直呼年僅13歲馬里奧，像「像超級瑪利歐（Super Mario）一樣勇敢」。馬里奧開心分享，自己手術後吃東西終於不會再從鼻子跑出來、說話也更清楚；為了感謝台灣的幫助，喜歡畫畫的他更親手繪製應景祥龍，寫上「新年快樂」送給羅綸洲作紀念。

羅慧夫顱顏基金會成立於1989年12月，除幫助國內唇顎裂暨顱顏患童接受包括生理、心理、社會等全人醫療照顧，自1998年啟動國際援助方案，至今已前往蒙古、緬甸、柬埔寨、菲律賓、中國、寮國、多明尼加、印尼、越南等9個國家進行90次的義診活動，幫助2273名貧困顱顏患者接受免費手術，並將唇顎裂團隊治療理念持續推廣在世界不同的角落。（編輯：李亨山）1130205