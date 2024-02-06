台灣海外人才基地菲律賓揭牌 向國際生招手

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（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）行政院投入52億元吸引國際學生赴台就讀，位於菲律賓的人才基地5日揭牌。菲律賓總召學校崑山科技大學校長李天祥盼強化海外招生及產學合作，創造人才、校方和產業界三贏。

行政院會去年通過「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計5年投入新台幣52億元，透過設置10個海外基地及簡化居留和永久居留措施，目標為在2030年前留用國際學生人數累計達21萬。

配合國家發展委員會「強化人口及移民政策」和教育部「促進國際生來台及留台實施計畫」，菲律賓總召學校崑山科技大學、副召學校正修科技大學及明新科技大學5日在馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）舉行台灣國際人才循環基地揭牌儀式。

菲律賓科技部前部長德拉潘尼亞（Fortunato de la Peña）、8所台灣參與學校和黎薩科技大學（Rizal Technological University）、菲律賓理工大學（Polytechnic University of the Philippines）等5所菲律賓參與學校人員出席。

崑山科大指出，國際人才循環基地主要任務為提供國際產業人才教育專班諮詢、促進台菲大學學術交流合作、推廣並提供華語學習資源等，盼達到招生推廣、華語先修、學術交流、國際合作、產學合作和人才延攬功能。

教育部次長劉孟奇視訊致詞表示，期望藉由國際人才循環基地促進台菲雙邊大學合作，並透過國際產業人才教育專班計畫，鼓勵更多優秀的菲律賓學生到台灣學習。

李天祥指出，崑山科大與正修科大分別於馬尼拉大學帶（University Belt）及菲律賓中部宿霧市（Cebu）設置另外2個菲律賓海外人才基地據點，負責赴台留學諮詢及華語教學活動。

他表示，國際產業人才教育專班強調以企業端需求為導向，由政府與企業共同挹注資源、學校和企業共同規劃課程，透過新型專班和企業合作，針對STEM（科學、技術、工程、數學）領域強化海外招生及國際產學合作。

崑山科大、正修科大、明新科大與菲律賓基督教大學（Philippine Christian University）也簽署國際產業人才教育專班聯盟合作備忘錄，將協助菲國學生赴台就讀及赴台前學習華語，並且在企業界實習。

出席揭牌儀式的台灣美德曼哈頓集團總裁楊克誠說，台灣當今面臨的挑戰，第一個是企業要走出去，第二個是人力資源不足。

他表示：「我們的企業除了醫療服務，也開始在台灣推動長照服務，很明確看到未來台灣面臨看護人員、醫療人員遠遠不足（的問題）。因此不僅推動工程人員國際人才，台灣在醫療照護方面，也需要招募國際人才。」

楊克誠說，政府提供很大一筆預算，參與計畫的企業要培養人才，每個月也要提供一人300美元（約新台幣9406元）生活費，「這個行動彌補了台灣可能面臨的人才不足，還有國際化人才不足，是很棒的行動」。（編輯：張芷瑄）1130206

崑山科大、正修科大、明新科大與菲律賓基督教大學5日簽署國際產業人才教育專班聯盟合作備忘錄。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月6日