小年夜上午5重點壅塞路段 建議南向用路人下午出發

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）今天是春節連假首日，高速公路局表示，目前全國道路狀況大致正常，也預判5個重點壅塞路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發；預估今天交通量為107百萬車公里。

今天是春節連假首日小年夜，高速公路局表示，昨天下午2時過後車流逐漸增加，昨天全日交通量為107百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）之1.2倍。

今天凌晨0至5時平均交通量為9.2百萬車公里，為年平均平日（3.9百萬車公里）之2.4倍，高速公路局預估今日交通量為107百萬車公里。

高速公路局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

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截至上午8時，高速公路局表示全國道路況皆大致正常，交通量為18.7百萬車公里，今天相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高速公路局提醒駕駛人，依中央氣象署預報今天全台各地均為濕冷，遇天候不良時，應小心駕駛，另出門務必檢查好車況，養足精神，繫妥安全帶，保持適當安全間距及不要任意變換車道，切勿超速、分心或酒醉駕駛，以維行車安全。（編輯：黃世雅）1130208