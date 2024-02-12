中華郵政快捷 每日千件專人搭高鐵運送

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）中華郵政郵局窗口每天處理的國內快捷郵件約2.4萬件，其中約近1000件是由專人搭高鐵運送。

因應國內航空公司西部航線陸續減班及停飛，影響快捷郵件運遞，中華郵政公司於97年5月20日正式與台灣高鐵公司合作開辦高鐵郵班，以運送具時效性的信函、商業文件等國內快捷郵件，提供顧客穩定優質的郵遞服務。

中華郵政說，開辦初期平均每天南下北上各4班次，目前搭配中華郵政公司自辦運輸車次，調整為每天各2班次，每天載運量近1000件（例假日除外）。

高鐵並無貨物車廂，郵件均由中華郵政公司人員負責處理交接轉換，以確保順利、快速、安全的交運郵件。

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中華郵政公司利用高鐵運輸快捷郵件，藉快速、準點、安全並結合西部北、中、南三大都會區廊道特性，提供用郵顧客於6都所在郵局互寄快捷郵件於第1班截郵（11點前）交寄，能於當日公司行號下班前投遞，另受高鐵儲位空間的限制，目前僅能使用於5公斤內扁平型郵件，大型郵件則無法運用，須以郵政車輛運輸，惟時效上皆符合民眾的需求。

目前利用高鐵運輸國內快捷郵件每月平均約2萬件，占窗口快捷郵件4.1%。（編輯：陳政偉）1130212