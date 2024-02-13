馬來西亞多元美食 法國老饕也喊讚

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（中央社記者黃自強吉隆坡13日專電）馬來西亞美食多樣化，旅居大馬多年的法國人也讚不絕口。網路內容創作者羅曼透過社群分享，為什麼馬來西亞食物美味的影片，他說：「我可以在這裡一天吃10餐」。

馬來西亞是多元種族國家，除馬來人外，也有華裔與印度裔社群，美食種類繁多，馬來與印度餐都是普遍的選擇，識途老馬多在美食中心檔口大啖椰漿飯、叻沙、炒粿條、囉惹、烤餅等。榴槤被視為萬果之王。

大馬媒體星洲日報（Sin Chew Daily）報導，馬來西亞以豐富多樣的美食聞名，來自浪漫之都的法國人都讚不絕口。

羅曼（Roman）在社群媒體臉書（Facebook）上傳影片表示，為什麼馬來西亞的食物那麼美味，「我可以在這裡一天吃10餐」，他非常喜歡這裡的食物。

羅曼對著鏡頭大啖炒飯，影片中還可看到桌上另有一道印度咖哩。

報導指出，羅曼吃炒飯的模樣讓人感覺津津有味，也勾起網友味蕾。

羅曼在影片中還對馬來西亞的治安感到滿意。他說，如果在大馬迷路，可向馬來西亞人尋求協助，但在法國卻沒人幫你，「我愛馬來西亞」。（編輯：廖漢原）1130213