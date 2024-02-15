政院通過「海洋保育法」草案 兼顧海保及產業永續

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（中央社記者張已亷高雄15日電）行政院今天通過「海洋保育法」草案。海洋委員會主委管碧玲表示，此法兼顧海洋保育及產業永續經營，後續將函請立法院審議，盼獲立法院支持。

管碧玲表示，希望「海洋保育法」能順利立法，讓台灣在保護海洋生態環境、促進海洋保護區管理成效、保育與復育海洋生物多樣性等部分向前邁進，並呼應氣候變遷因應法等，營造健康海洋生態環境，兼顧藍色產業永續經營、共創健康海洋環境及資源永續利用。

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管碧玲指出，海委會於2019年擬具「海洋保育法」草案後，與各界經過廣泛且深入討論與溝通，尋求社會最大共識，行政院於今天通過「海洋保育法」草案，為產官學研及民間多數支持版本，將函請立法院審議，盼早日完成立法程序。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，「海洋保育法」草案有助於強化「保護海洋生態環境」、「整合海洋保護區效能」及「保育海洋生物多樣性」3大目標，賦予主管機關「劃設庇護區」、「管理保護區」、「公告禁限制行為」、「調查實施保育措施」、「派遣觀察員蒐集資料」5大權限，並提供「吹哨者條款」及「公民訴訟」2大公民監督途徑，與用海單位「審議會參與決策」、「庇護區兼容永續利用」及「信賴保護原則」3大保障。（編輯：陳仁華）1130215