開箱老照片》洪金寶為賀歲片「群龍戲鳳」宣傳

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（中央社網站）1989年（民國78年）2月16日：港星洪金寶、岑建勳來台為新片「群龍戲鳳」宣傳。

農曆新年假期長，片商都會推出熱鬧的賀歲片，以眾星雲集、歡樂氣氛，吸引觀眾買票進戲院，港片「群龍戲鳳」為1989年的新年第二檔賀歲片，由洪金寶自導自演，並找來金馬獎影帝孫越、及港星利智、莫少聰等大卡司助陣。

劇中動作場景紮實，尤其洪金寶與當時已半退休的動作派港星劉家良的史詩級「切磋」，兩人見招拆招、以硬碰硬，成為眾多影迷心中武打影星世代承傳的經典。

洪金寶10歲起就學習京劇武術，練過跆拳道和詠春拳，這位多才多藝的動作巨星，先後擔任過武術指導、演員、導演、出品人，還曾以「七小福」連獲第33屆香港電影金像獎、第8屆亞太影展「最佳男主角獎」。

想看更多洪金寶的照片，立即到中央社影像空間。1130216