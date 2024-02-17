白天溫暖有陽光北台灣上看26度 西半部日夜溫差可達10度

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中央氣象署預報，今天清晨東北季風影響，各地天氣偏冷，白天溫暖有陽光，氣溫顯著回升，日夜溫差大，西半部溫差可達攝氏10度左右。

氣象署說，今天全台是多雲到晴好天氣，清晨東北季風及輻射冷卻影響，平地低溫約13至16度，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫顯著回升，高溫約23至26度，其他地區普遍25至28度，西半部日夜溫差較大，多數地區溫差可達10度左右。

氣象署預測，明天至21日，各地仍是可見陽光好天氣，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，22日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，23日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區亦轉涼；北部及東半部有局部短暫雨。（編輯：陳政偉）1130217