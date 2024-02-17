培育半導體人才 台積電與嘉義女中合作開課

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（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）培育半導體人才，台積電與嘉義女中合作，安排高二數理資優班30名學生展開18節半導體課程，從淺談半導體產業到實際操作，透過實體和線上課程做中學，強化科學素養。

嘉義女中代理校長兼教務主任連珮瑩接受中央社記者電訪時說，台積電與學校合作超過3年，包括台積電女科學家科普之旅活動計畫、台積電與台中科博館女科學家科普之旅、職涯講座，場場皆深受學生喜愛。

連珮瑩指出，雙方從這學期起培育半導體人才，台積電在寒假期間培訓嘉女5名教師，並提供嘉女STEM人才培育獎學金，半導體雲端學院實作課程及教材。

台積電與嘉女規劃18堂課程，以「半導體元件物理與製程」為主題，從淺談半導體產業到實際操作，透過實體和線上課程做中學，下週一開課，學生完成18節課評量通過，可獲1學分。

嘉義女中說，半導體課程這學期開始會先在高二數資班試行，後半段辦理營課程讓高三學生參與，同時在113學年度全面開放全校理工醫農班群學生選修。

二年級數理資優班30名學生對於新課程感到興奮，許姓學生說，對於工程領域有興趣，期待透過半導體課程提前職涯探索。而參與培訓的賴姓化學老師表示，高中課程中半導體介紹有限，台積電所規劃的課程讓師生們對於半導體有更深入的了解，有助於學生提升科學素養。（編輯：黃世雅）1130217