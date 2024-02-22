金馬濃霧旅客滯留 民航局協調加開班機船舶疏運

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）最近幾天，金門及馬祖受濃霧影響，旅客滯留。交通部民用航空局表示，協調加開班機及船舶，滯留金門的旅客今天可全部補上機位到台灣，馬祖因天候仍不佳，將適時啟動疏運機制。

民航局發布新聞稿，金門及馬祖19日起受濃霧影響，部分航班取消，連日來協調增開加班機與加班船，20日、21日增開7班，增加疏運600多人，今天航空正班機有較多空位，滯留金門的旅客可望全部補上機位到台灣。

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民航局指出，馬祖也因濃霧影響，最近幾天陸續有航班取消，受影響的旅客多數已改搭船班或補上後續航班，民航局馬祖航空站也洽商連江縣政府，19日至21日啟動南北之星、台馬之星加班船，疏運約780人。

不過，民航局說，今天馬祖受天候影響，仍有航班取消，船班因海象轉差，21日晚間起停航，考量馬祖鄉親週末有返鄉過元宵的習俗，民航局將密切關注天候、航班狀態及現場候補情形，適時啟動疏運機制。（編輯：管中維）1130222