更多編輯台推薦新聞：
英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏
國際

英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

冷氣團2波接力報到 26日北台灣水氣多低溫探11度

2024/2/23 08:33（2/23 08:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市民眾穿戴禦寒衣物在中山區逛街。（中央社檔案照片）
圖為台北市民眾穿戴禦寒衣物在中山區逛街。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署說，今天大陸冷氣團報到影響至25日，26日又有另一波較強冷氣團南下，北台灣影響較大，整天偏冷，低溫下探攝氏11度，局部地區短暫雨，中南部白天仍溫暖有陽光，早晚較涼。

氣象署觀測，清晨台灣平地最低溫是新北富貴角、石門攝氏11.2度，其次是苗栗大河11.6度；離島金門11.3度，馬祖低於10度以下。

氣象署預測，26日另一波大陸冷氣團南下，北台灣天氣比前一波冷氣團強，且帶來較多水氣，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，各地氣溫都會再下降，26、27日北台灣低溫下探11度，白天高溫在20度以下，其他地區低溫14度至17度，白天仍可達23至26度，28日清晨各地仍偏冷，白天起氣溫回升，降雨也減少。

氣象署預報，大陸冷氣團影響，今天北台灣低溫13至15度、高溫15至18度，整天感受偏冷，其他地區夜晚清晨低溫普遍16至19度，早晚感受較冷，白天中部及花蓮、台東仍晴朗溫暖，高溫22至25度，南部高溫可達27至29度，中南部日夜溫差大。

氣象署說，今天迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區降雨較零星，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣；明天及25日大陸冷氣團影響，天氣和今天差不多，另外，台南以北沿海空曠地區及各離島風力較強，北部海面、台灣海峽浪高可能會達3公尺以上。（編輯：陳政偉）1130223

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#大陸冷氣團
#低溫
#中央氣象署
#水氣
延伸閱讀
元宵節賞年度最小滿月 錯過再等62年台灣燈會花燈競賽 最強女鬼陳守娘未演先轟動台灣燈會、鹽水蜂炮元宵同步登場 交管一次看天冷開電暖器抗寒 室內通風不佳恐釀缺氧危機
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大陸冷氣團發威北台灣低溫探13度 中南部日夜溫差大
172.30.142.48