冷氣團2波接力報到 26日北台灣水氣多低溫探11度

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署說，今天大陸冷氣團報到影響至25日，26日又有另一波較強冷氣團南下，北台灣影響較大，整天偏冷，低溫下探攝氏11度，局部地區短暫雨，中南部白天仍溫暖有陽光，早晚較涼。

氣象署觀測，清晨台灣平地最低溫是新北富貴角、石門攝氏11.2度，其次是苗栗大河11.6度；離島金門11.3度，馬祖低於10度以下。

氣象署預測，26日另一波大陸冷氣團南下，北台灣天氣比前一波冷氣團強，且帶來較多水氣，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，各地氣溫都會再下降，26、27日北台灣低溫下探11度，白天高溫在20度以下，其他地區低溫14度至17度，白天仍可達23至26度，28日清晨各地仍偏冷，白天起氣溫回升，降雨也減少。

氣象署預報，大陸冷氣團影響，今天北台灣低溫13至15度、高溫15至18度，整天感受偏冷，其他地區夜晚清晨低溫普遍16至19度，早晚感受較冷，白天中部及花蓮、台東仍晴朗溫暖，高溫22至25度，南部高溫可達27至29度，中南部日夜溫差大。

氣象署說，今天迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區降雨較零星，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣；明天及25日大陸冷氣團影響，天氣和今天差不多，另外，台南以北沿海空曠地區及各離島風力較強，北部海面、台灣海峽浪高可能會達3公尺以上。（編輯：陳政偉）1130223