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花蓮家扶助學金仍缺400多萬 辦義賣籌經費

2024/2/24 14:26
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮家扶中心為1160名弱勢兒少募集獎助學金，今天同步舉辦5處助學義賣，目標金額新台幣871萬元，目前仍有5成、約400多萬缺口。

花蓮家扶中心今天在遠東百貨花蓮店、新城家樂福、玉里橋頭臭豆腐旁、吉安及鳳林服務處等5地點，同步舉辦助學義賣活動，邀集在地店家共同參與。

家扶展力青少年們也製作雪Q餅、當起老闆義賣，過程中學習金錢管理，鍛鍊表達能力，家友會也號召會員出動擺攤，靠自身力量募集獎助學金。

受助童「小圓」年幼時父母離異，家裡經濟靠父親做臨時工支撐，即便因工傷意外領有身心障礙證明，仍努力工作扛起養家重擔，一家生活艱辛。為讓家庭境遇改變，她認真唸書，成績名列前茅取得助學支持，今天感謝資助者幫忙，想到有資助者的幫助，再困難也不會退縮。

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家扶中心主任施政延表示，花蓮家扶現在扶助3000多名兒少，有5成多家庭每月收入未達2萬5000元，即使省吃儉用也很難滿足孩子教育及學習所需，為鼓勵學生認真向學，只要學業成績達標及從事志工服務，就可申請家扶獎助學金。

施政延指出，今年符合獎助學金申請人數共1160名，助學金目標為871萬元，至今還有5成缺口，盼各界響應支持，可線上捐款響應「助學紅包」，詳情可至花蓮家扶中心官網查詢。（編輯：孫承武）1130224

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