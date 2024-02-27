更多編輯台推薦新聞：
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

吃飯愛低頭滑手機 上交叉症候群胃食道逆流纏身

2024/2/27 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）30多歲陳小姐喜歡一邊看手機一邊吃飯，就算飯後沒立即躺下，還是駝背盯著手機，因胃食道逆流及便秘，就醫才知是上交叉症候群作怪，醫師提醒改變用餐及餐後姿勢，症狀才改善。

現代人生活離不開手機，衍生出許多問題。書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初今天在記者會表示，胃食道逆流是現代常見疾病，因胃酸逆流而上，造成食道黏膜被侵蝕發炎受傷。典型的症狀有火燒心、嘔酸水、喉嚨痛、胸口痛、吞嚥時有異物感等。

因胃酸逆流到口腔，有時可能引起慢性咳嗽、口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等，長期未治療恐提高罹患食道癌的風險。康本初說，胃酸會逆流而上的原因很多，飲食習慣、吃下肚的東西都會有影響。

體重過重、穿過於緊身衣物，還有不良的姿勢等也可能造成胃食道逆流，其中因頭部過度往前傾，頸部上下的肌肉過於緊繃，康本初說，這群人看似烏龜伸出脖子模樣，也就是常聽到的烏龜頸，就可能是上交叉症候群的病人，上交叉症候群可能讓胃食道逆流反覆發作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上交叉症候群不僅影響外觀，康本初表示，還會時常肩頸痠痛，甚至因緊繃肌肉壓迫胸腔、腹腔，常伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘。陳小姐可能就是因為姿勢不良，使得腹壓增加，導致胃食道逆流反覆發作，造成藥物治療效果不佳。

胃食道逆流治療，除了口服藥物，更重要的是飲食及生活習慣調整。康本初提醒，少吃甜食、酸、辣等刺激性食物，少喝含咖啡因的飲料，避免快速進食、吃太飽，建議睡前間隔2至3小時不要進食，避免不良的姿勢，特別是在用餐後。（編輯：陳政偉）1130227

#書田診所胃腸肝膽科
#康本初
#書田診所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12