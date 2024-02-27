吃飯愛低頭滑手機 上交叉症候群胃食道逆流纏身

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）30多歲陳小姐喜歡一邊看手機一邊吃飯，就算飯後沒立即躺下，還是駝背盯著手機，因胃食道逆流及便秘，就醫才知是上交叉症候群作怪，醫師提醒改變用餐及餐後姿勢，症狀才改善。

現代人生活離不開手機，衍生出許多問題。書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初今天在記者會表示，胃食道逆流是現代常見疾病，因胃酸逆流而上，造成食道黏膜被侵蝕發炎受傷。典型的症狀有火燒心、嘔酸水、喉嚨痛、胸口痛、吞嚥時有異物感等。

因胃酸逆流到口腔，有時可能引起慢性咳嗽、口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等，長期未治療恐提高罹患食道癌的風險。康本初說，胃酸會逆流而上的原因很多，飲食習慣、吃下肚的東西都會有影響。

體重過重、穿過於緊身衣物，還有不良的姿勢等也可能造成胃食道逆流，其中因頭部過度往前傾，頸部上下的肌肉過於緊繃，康本初說，這群人看似烏龜伸出脖子模樣，也就是常聽到的烏龜頸，就可能是上交叉症候群的病人，上交叉症候群可能讓胃食道逆流反覆發作。

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上交叉症候群不僅影響外觀，康本初表示，還會時常肩頸痠痛，甚至因緊繃肌肉壓迫胸腔、腹腔，常伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘。陳小姐可能就是因為姿勢不良，使得腹壓增加，導致胃食道逆流反覆發作，造成藥物治療效果不佳。

胃食道逆流治療，除了口服藥物，更重要的是飲食及生活習慣調整。康本初提醒，少吃甜食、酸、辣等刺激性食物，少喝含咖啡因的飲料，避免快速進食、吃太飽，建議睡前間隔2至3小時不要進食，避免不良的姿勢，特別是在用餐後。（編輯：陳政偉）1130227