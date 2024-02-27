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鳥貴族宣布進軍台灣香港 日本平價居酒屋海外知名度高

2024/2/27 16:40（2/27 17:20 更新）
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許多台灣遊客列為到日本必吃清單的平價連鎖居酒屋「鳥貴族」，26日宣布將進軍台灣與香港，也準備在美國開設直營店。中央社記者戴雅真東京攝 113年2月27日
許多台灣遊客列為到日本必吃清單的平價連鎖居酒屋「鳥貴族」，26日宣布將進軍台灣與香港，也準備在美國開設直營店。中央社記者戴雅真東京攝 113年2月27日
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（中央社記者戴雅真東京27日專電）許多台灣遊客列為到日本必吃清單的平價連鎖居酒屋「鳥貴族」，26日宣布將進軍台灣與香港，也準備在美國開設直營店。

日本經濟新聞報導，由於訪日的外國遊客不斷增加，鳥貴族在海外的知名度隨之水漲船高，因此公司開始將觸角伸往海外。

鳥貴族4月將與台灣大成集團旗下的都城實業合資開設「鳥貴成」，資本額為新台幣6500萬元，雙方各出資50%，藉此在台灣展店。由現任大成集團副總裁、都城實業董事長韓家寅擔任董事長。

鳥貴族表示，集團將積極進軍海外，長期願景是成為全球級的雞肉食品公司。公司準備在美國開設直營店的同時，也一直在了解、調查與發展合作夥伴。

鳥貴族表示，公司在台灣與香港進行市場調查後，確認可以開拓這兩地市場，目標是與在這些地方有穩固事業基礎的企業展開合作。

鳥貴族指出，為了在台灣進一步發展，這次與都城實業簽訂合資協議。都城實業所屬的大成集團是台灣雞肉業界龍頭，涉足從家禽養殖到餐飲等各個領域，也與日本和美國連鎖餐廳品牌合作，在這方面有豐富經驗。

鳥貴族表示，公司品牌將與大成集團的供應鏈相輔相成，在台灣持續發展門市的同時，以提升企業價值為目標。

在香港方面，鳥貴族則與從事食品製造與販賣的四洲集團簽署契約，由四洲集團在香港開設鳥貴族門市，正式開幕時間未定。（編輯：陳惠珍）1130227

#日本
#台灣
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