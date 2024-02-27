桃機開航45週年 昇恆昌挑10大打卡點同慶抽機票

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）慶祝桃園國際機場開航45週年，昇恆昌免稅商店遴選桃機10大打卡點，邀民眾拍下美照，在6月30日前上傳社群為桃機慶生，除可兌換限量精美小禮，還有機會抽中日本東京機票。

昇恆昌今天表示，桃園國際機場開航45週年，身為機場大聯盟成員之一，公司特別遴選第1、第2航廈共10處深受民眾喜歡或有特殊景致的打卡點，例如第1航廈的文學之牆；或是把高聳壯麗的茶園梯田風光帶進桃機的A8好茶候機室等，邀請旅客一起見證航廈之美。

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昇恆昌指出，另外在第2航廈的中央區綜合商店，天花板上也藏有「揪咪」等時下流行用語，還有台灣國碼+886等霓虹燈條；或是以原木打造的C1木育森林候機室，一旁還有6.3公尺挑高環景書牆的文青區；C2 HELLO KITTY候機室；融合古早味的紅磚屋瓦，花窗與腳踏車攤販等台灣早期街道元素的C3街口食趣，都吸引旅客駐足拍照。

昇恆昌表示，旅客只要在臉書（Facebook）或Instagram上傳美照，公開貼文打卡桃園國際機場及標註「#桃拍」，就能兌換限量精美小禮；旅客到臉書粉絲專頁指定貼文下方留言，還有機會抽日本東京雙人來回機票、以及新台幣5000元至1萬元不等的購物金，更多活動訊息可至官網或臉書粉專查詢。（編輯：戴光育）1130227