華梵就學零負擔新方案 新生可抵免10萬學雜費

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（中央社記者許秩維台北28日電）華梵大學今天宣布「就學零負擔」新方案，新生只要達到校園服務時數，並符合成績等門檻，即可獲獎學金新台幣6.5萬元，加上政府補助3.5萬元學雜費，相當於免學費入學。

113學年度學科能力測驗成績昨天出爐，華梵大學今天發布新聞稿指出，繼4年前推出「就學零負擔」新生10萬元全額獎學金措施後；配合政府今年2月起補助私大學生每人每年3.5萬元學雜費政策，華梵大學也推出新版「就學零負擔」方案，延續大一新生抵免全額學雜費的精神。

針對113學年起入學的大一新生，華梵大學提供1學年6.5萬元「覺之教育獎學金」的申請機會，並下修校園服務時數門檻為1學期25小時、1學年50小時。

華梵大學說明，大一新生只要上下學期校園服務各25小時，並符合最低應修學分數、成績、到課率等門檻，就可領到「覺之教育獎學金」6.5萬元，加上政府補助3.5萬元學雜費，共可抵免10萬元學雜費，相當於大一學雜費全免。

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為鼓勵優秀學生就讀，華梵大學提到，113學年起透過繁星推薦管道入學的新生，一律加發3萬元獎學金；以申請入學管道第1志願入學的新生也可獲得2萬元獎學金，名額皆無上限。

華梵大學表示，學校著重手把手的師徒制實作教育，為鼓勵學生出國交換學習，更大手筆提供每人最高30萬元國際交流獎學金，目前全校已有4成以上學生具國際學習經驗，另外還有創新共學獎學金、各類助學金、工讀金、急難救助金等，鼓勵學生用心向學無後顧之憂。（編輯：張雅淨）1130228