農漁民子女助學金 3月1日起受理申請

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）為協助弱勢農漁民子女升學，農業部表示，112學年度第2學期農漁民子女助學金3月1日起受理申請，4月1日截止，符合條件提供補助金額最多新台幣1萬3000元。

農業部發布資訊呼籲農漁民子女助學金3月1日起至4月1日受理申請，凡符合條件的農漁民可在受理期限內提出申請，農業部依學生就讀公立或私立大專校院或高中職不同修業階段及公私立別，提供就學補助額度4000元至1萬3000元。

關於申請條件，農業部說，包含一、申請人為農保被保險人、農會正會員的農民或漁會甲類會員的漁民。

二、學生的父母111年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過新台幣114萬元。

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三、學生就讀國內大專校院（或高中職），前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取其他各類政府學雜費減免優待補助者。

農業部補充，「農漁民子女助學金申請作業要點」及112學年度第2學期申請表已登載於農業部官網，可點選「資訊與服務」，依序進入「資料下載」、「農漁民子女助學金」閱覽。也可就近洽詢當地基層農（漁）會，或撥打農業部農業諮詢專線（02）449-9595詢問。（編輯：李亨山）1130228