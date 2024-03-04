開箱老照片》陳鼓應獲平反重回台大授課

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（中央社網站）1997年（民國86年）3月4日：台灣大學哲學系事件受害人、哲學系副教授陳鼓應，經平反作業與學術專業審查後，重回台大授課。

台大哲學系事件不是單指一件事，而是發生在1972年12月至1975年6月間，台大哲學系部分學者遭整肅的一連串事件。

1972年至1975年間，國家面臨外交接連挫敗，保守勢力開始反對學生運動、反對自由言論及自由派的言行。陳鼓應1972年在一場民族主義座談會上，與在座的台大研究生馮滬祥發生爭執，陳鼓應指馮滬祥是職業學生，之後馮滬祥向當時的台大校長閰振興具文告狀，陳鼓應因此被撤銷導師職務。

1973年2月，警備總部以「為匪宣傳」罪名逮捕陳鼓應、王曉波等教師，後來雖被釋放，但台大不再續聘。

同年6月，馮滬祥因理則學期末考0分自認被刁難，四處陳情。時任哲學系主任趙天儀被認為處理不當遭撤職，客座副教授孫智燊接手代理系主任，把多位教授扣上「共匪」的帽子。事件牽連擴大，最終共有13人遭停職處分。

1990年代台灣解嚴後，台大組成委員會重啟調查。1995年完成「台大哲學系事件調查報告」，1996年6月通過事件受害人回復名譽與教職的辦法，開始進行補償工作。1997年起，陳鼓應、王曉波、李日章及胡基峻等4人陸續復職，未回台大復職者，由台大校方提撥專款補償，每人新台幣60萬元補償金。

2003年12月24日台大校長陳維昭召開記者會，公開承認台大當年的錯誤，並向受害人道歉，同時呼籲政府與社會各界記取教訓，維護大學自主與學術自由。

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