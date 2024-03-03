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國中教育會考3/7起報名 應屆畢業生免報名費

2024/3/3 10:22
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（中央社記者許秩維台北3日電）113年國中教育會考訂於5月18日、19日舉行，3月7日至9日受理報名，應屆畢業生都應參加會考，一律免繳報名費，國中會考全面使用冷氣試場。

教育部今天發布新聞稿指出，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，且一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料包括考生基本資料、相片電子檔等。

非國中應屆畢業生要參加會考須繳交報名費新台幣500元，並採個別報名；低收入戶子女或直系血親尊親屬支領失業給付者，由教育部國民及學前教育署全額補助，免繳報名費；中低收入戶子女（由國教署補助60%），僅須繳交報名費200元。

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113年國中教育會考訂於5月18日、19日舉行，3月7日至9日受理報名，4月12日寄發准考證，教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定時間內完成報名。

國教署提到，113年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度以設定於攝氏26度至28度為原則，考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。（編輯：管中維）1130303

#國中教育會考
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