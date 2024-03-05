元智結合AI與斷層影像 準確判別急性闌尾炎奪冠

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（中央社記者許秩維台北5日電）元智大學電機系團隊將電腦斷層掃描影像結合人工智慧（AI）影像分割模型，藉此判別是否有急性闌尾炎，憑藉超過92%的預測準確度，在急性闌尾炎電腦斷層影像辨識競賽奪冠。

元智大學今天發布新聞稿指出，急性腹症意指嚴重急性腹痛且需緊急處置的疾病，以急性闌尾炎為最大宗，由於誤診或延遲診斷會增加穿孔、腹膜炎和腹腔鏡手術併發症的發生率，如何快速準確診斷急性闌尾炎，對於治療至關重要，而電腦斷層掃描是最常用的診斷工具。

元智大學電機通訊學院院長、電機工程系教授陳敦裕帶領的實驗室團隊與亞東醫院影像醫學科的醫師群合作，將電腦斷層掃描影像結合二維及三維人工智慧影像分割模型，藉此判別是否有急性闌尾炎，並突顯斷層掃瞄中的關鍵切片，協助醫療人員快速檢測。

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元智電機系團隊在亞洲大洋洲放射學大會舉辦的「AOCR 2024 急性闌尾炎電腦斷層影像辨識競賽」中，與國內外知名大學及醫院研究團隊競技，憑藉超過92%的預測準確度榮獲冠軍。

陳敦裕指出，亞東醫院影像醫學科醫師團隊在競賽中扮演關鍵角色，藉由豐富的醫學知識和經驗，解釋醫學影像的特定情況，為模型的設計、開發與訓練提供正確方向，確保模型能正確地解讀和分析影像；並在參與模型的驗證和評估過程中，提供專業的評估意見，確保模型的性能達到醫學標準，同時提供改進建議。（編輯：李亨山）1130305