台灣大車隊日本叫車服務 擬擴至大阪、仙台及沖繩

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）55688集團台灣大車隊在日本的叫車服務擬擴大，台灣大車隊今天表示，繼東京後，也規劃在大阪、仙台及沖繩推出。

台灣大車隊今天發布新聞稿，日本大阪、仙台地區計程車協會、沖繩計程車公會，日前陸續來台參訪台灣大車隊，除了解台灣大車隊的經營模式，也溝通台日雙方計程車業的擴大合作。

台灣大車隊說，2018年時就創立「天空聯盟」合作模式，與日本大和計程車（大和自動車交通株式會社）結盟，彼此的用戶可使用原有的叫車APP即時叫到對方的計程車，價格透明並確保服務品質；大和計程車是日本第1家上市計程車業者，創立已84年，在東京與其聯盟合計擁有1萬3000台計程車。

另外，台灣大車隊也與京都MK車隊合作，提供台人機場接送與電子支付服務，及日人入境旅遊包車，未來也計劃與大阪、仙台、沖繩的計程車業者串聯，為台日計程車「天空聯盟」新增合作夥伴，提供更便利的交通出行服務給台日旅客。

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55688集團總經理楊榮輝說，這次日本業者來台，主要是借鏡台灣大車隊與國際叫車平台競合的經驗，做為日本計程車業者未來營運時的方針。

大阪計程車公會代表山根成尊表示，十分好奇台灣大車隊是如何在激烈的台灣計程車業中持續成長，並始終保持業界龍頭地位，而台灣大車隊推動數位轉型，讓AI技術結合派遣系統研發的「AI預測叫車熱點模型」讓人印象深刻，除能幫助司機快速找到營業熱點接送客人外，還能減少空車繞行時間，提高司機收入同時降低營業成本，而台灣大車隊高達32種方式的多元支付系統，令人讚賞，數位轉型的經驗值得日本計程車產業學習。（編輯：陳政偉）1130305